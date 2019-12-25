В Петербурге насильник написал жертве записку с просьбой простить

Сообщение в деревянной рамочке злоумышленник оставил прямо в лифте, где изнасиловал женщину.

В минувшую пятницу в полицию обратилась 31-летняя петербурженка, состоящая на учете у психиатра. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, женщину изнасиловал неизвестный мужчина.

Со слов жертвы, днем 2 октября в парадную дома №3 корпус 1 по улице Шостаковича вместе с ней зашел незнакомец 40 лет на вид. Мужчина проследовал вместе с петербурженкой в грузовой лифт и по пути на 16-й этаж изнасиловал незнакомку, после чего скрылся. На месте, однако, странный мужчина оставил декоративную брошь и записку с извинениями и просьбой простить, а также своими данными. Записка была вложена в деревянную рамочку.

Вечером того же дня полиция поймала насильника, им оказался 47-летний безработный петербуржец. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay