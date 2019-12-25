Депутата Шокина арестовали в Петербурге по подозрению в убийстве жены

Заседание провели на выезде в городской психбольнице №3.

Зеленогорский районный суд Петербурга заключил под стражу муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, обвиняемый в убийстве мужчина арестован до конца ноября. Заседание провели в городской психбольнице №3.

По версии следствия, днем 28 сентября Шокин до смерти избил свою супругу в доме на улице Васильева. Причиной нападения могли стать внезапно возникшие неприязненные отношения к женщине, депутат не менее 11 раз ударил жену колюще-режущим предметом в голову и туловище. Женщина скончалась на месте. Также следствие полагает, что обвиняемый пытался уничтожить следы убийства и скрыться. Есть информация, что при задержании депутат был полуголым и прятался в кустах недалеко от дома.

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Фото: Piter.TV