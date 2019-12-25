Муниципального депутата поселка Комарова задержали по подозрению в убийстве жены

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что в поселке Комарово задержали 55-летнего муниципального депутата поселка Игоря Шокина. Мужчину подозревают в убийстве. Об этом сообщили в главном региональном управлении Следственного комитета России.

Известно, что в понедельник в одном из частных домов поселка было обнаружено тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе ряда судебно-медицинских и криминалистических экспертиз и следственных мероприятий был задержан 55-летний муж убитой муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин.

По данным издания "Фонтанка" задержанный был полуголый и сидел в кустах неподалеку от места преступления. По данным источника СМИ, супружеская пара выпивала. Орудием убийства мог стать нож.

Шокин занял пост депутата в 2019 году и заявлял, что живет и работает в Комарово с 1988 года, там же встретил супругу Татьяну, с которой прожил в поселке более 30 лет. У пары есть сын.

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Фото: Twitter