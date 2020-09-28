На набережной Обводного канала столкнулись три машины

Из-за аварии движение по участку было затруднено.

В понедельник утром, 28 сентября, стало известно, что на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с места аварии. На видео с камеры видеонаблюдения видно, что виновник столкновения – водитель, который решил "проскочить" на "красный" свет. У одной из машин сорвало часть бампера. Из-за аварии движение по участку было затруднено. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в аварии на дороге "Вологда–Новая Ладога" пострадали двое.

Видео: Piter.TV