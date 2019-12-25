В аварии на дороге "Вологда–Новая Ладога" пострадали двое

Водители машин получили травмы различной степени.

по предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 сентября около часа дня в Бокситогорском районе Ленобласти на 390 километре автодороги "Вологда–Новая Ладога" произошла авария.

Сообщается, что 55-летний водитель "Хонды CRV" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес Спринтер" под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП водитель "Мерседеса" получил травмы средней тяжести, водитель "Хонды" получил тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV