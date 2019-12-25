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Машина сбила петербуржца на самокате на проспекте Сизова
Сегодня, 15:07
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smirenny

Машина сбила петербуржца на самокате на проспекте Сизова

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 сентября около половины восьмого утра на проспекте Сизова у дома 30к1 произошло ДТП.

Сообщается, что 37-летний водитель на самокате столкнулся со "Шкодой Рапид", которая ехала по тротуару. В результате аварии самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Почему водитель автомобиля двигался по пешеходной зоне, неясно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.  

Ранее мы писали, что на станции "Рыбацкое" электричка зацепила пьяного петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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