Машина сбила петербуржца на самокате на проспекте Сизова

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 сентября около половины восьмого утра на проспекте Сизова у дома 30к1 произошло ДТП.

Сообщается, что 37-летний водитель на самокате столкнулся со "Шкодой Рапид", которая ехала по тротуару. В результате аварии самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Почему водитель автомобиля двигался по пешеходной зоне, неясно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

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Фото: Piter.TV