На станции "Рыбацкое" электричка зацепила пьяного петербуржца

Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Рыбацкое" в Петербурге электропоездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

По данным МВД, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте во время приближения электропоезда.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако 48-летнего петербуржца все равно задело по касательной. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти споткнувшемуся подростку отрезало ногу поездом.

Фото: Piter.TV