В Ленобласти споткнувшемуся подростку отрезало ногу поездом

Подросток в тяжелом состоянии в реанимации.

В воскресенье, 27 сентября, на ж/д станции Пелла случилась трагедия — 16-летний подросток споткнулся и попал под поезд. Подросток лишился ноги. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

По предварительной информации, мальчик споткнулся о скамейку на платформе и упал прямо перед идущим грузовым поездом. Подростка в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Помимо отрезанной ноги у него травма головы и всего тела.

По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV