Петербуржца подозревают в изнасиловании семилетнего ребенка

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Неожиданная семейная история развернулась в Красносельском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv от источника в правоохранительных органах, в августе с заявлением в полицию обратилась 42-летняя петербурженка.

Она сообщила о найденных фотографиях сексуального характера в ноутбуке, которые обнаружила ее старшая дочь. На снимках были её 45-летний сожитель и 7-летняя дочь. Мужчину задержали на следующий день, сейчас он находится под стражей. Мера пресечения не изменялась.

Накануне стало известно, что по факту изнасилования девочки 2013 года рождения сожителем ее матери возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что на севере Петербурга ночью подожгли автомобиль стоматолога, поджигателя ищут.

Фото: Piter.tv