На севере Петербурга ночью подожгли автомобиль стоматолога

Возбуждено уголовное дело, поджигателя ищут.

В ночь на пятницу, 25 сентября, на севере Петербурга подожгли автомобиль врача-стоматолога, от вспыхнувшего пламени пострадала и другая машина.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ночью поступило сообщение о пожаре в Приморском районе города. Во дворе дома № 49 по Богатырскому проспекту горела Kia Soul, принадлежащая женщине, работающей врачом-стоматологом в лечебно-физкультурном диспансере № 1. От огня также пострадал стоявший рядом автомобиль Ford Focus, владелец которого – адвокат "Коллегии адвокатов". Автомобили выгорели лишь частично, пострадавших людей нет.

Просмотр записей с камер наблюдения показал, что к Kia подходил темный силуэт, после чего машина загорелась. По факту происшествия озбуждено уголовное дело, поджигателя ищут.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге у пенсионера со счета похитили свыше 114 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay