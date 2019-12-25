В Петербурге у пенсионера со счета похитили свыше 114 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

У пенсионера, который в 90-е являлся акционером пивного завода "Балтика", пропала крупная сумма денег – более 114 млн рублей. После пропажи бывший акционер обратился к полицейским 25 сентября, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Пенсионер проживает в доме на Коломяжском проспекте. Полицейским он заявил, что с его банковского счета в период с 26 августа по 9 сентября были украдены 114 млн 781 тысяч рублей. Мужчина в 90-е пять лет являлся акционером пивного завода "Балтика", а свой пакет акций продал в 2013 году, в результате этого и стал обладателем столь внушительной денежной суммы.

Пенсионер пояснил, что с 1990-го до 1995 года являлся акционером пивного завода "Балтика". В 2013 году он продал пакет акций, благодаря чему и стал обладателем такой крупной суммы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются детали случившегося, похитителя денег разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что в Луге задержан врач-эндокринолог за избиение охранника Пулково. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv