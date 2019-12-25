В Луге задержан врач-эндокринолог за избиение охранника Пулково

Ранее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью охраннику петербургского аэропорта "Пулково" задержан врач-эндокринолог.

Как сообщили пресс-службе ГУ МВД по городу и области 26 сентября, инцидент случился 21 октября 2019 года. Вечером того дня у будки охраны терминала аэрогавани неизвестный избил охранника. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В сентябре по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Уже в ночь на 24 сентября у дома № 5 по улице Миккели в Луге полицейскими Московского района был задержан врач-эндокринолог 1985 года рождения. Он находится под подпиской о невыезде, сознавшись в сделанном.

Ранее мы сообщали о том, что "Солярис" вылетел с трассы "Нарва" в Ленобласти. Пострадали двое – по факту аварии проводится проверка.

Фото: Piter.tv