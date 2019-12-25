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"Солярис" вылетел с трассы "Нарва" в Ленобласти. Пострадали двое
Сегодня, 10:56
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"Солярис" вылетел с трассы "Нарва" в Ленобласти. Пострадали двое

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По факту аварии проводится проверка.

В ночь на субботу, 26 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП на автодороге "Нарва". Авария произошла во втором часу ночи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль "Хендай Солярис" на 52-м километре трассы "Нарва" не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в ограждение, автомобиль после этого опрокинулся. 

В результате аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы 26-летний водитель автомобиля и его 28-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, ленобласть, нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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