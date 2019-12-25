"Солярис" вылетел с трассы "Нарва" в Ленобласти. Пострадали двое

По факту аварии проводится проверка.

В ночь на субботу, 26 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП на автодороге "Нарва". Авария произошла во втором часу ночи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль "Хендай Солярис" на 52-м километре трассы "Нарва" не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в ограждение, автомобиль после этого опрокинулся.

В результате аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы 26-летний водитель автомобиля и его 28-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Piter.tv