Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Он заявил, что у артиста есть собственная фирма, которая требует внимания.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова. В беседе с "Вечерней Москвой" он назвал артиста "свободным художником" и заявил, что у него есть собственная фирма, которая требует внимания.

По словам Ширвиндта, Добронравов не может быть вечно "пришитым" к театру. Несмотря на уход из театра, артист доиграет в запланированных спектаклях.

Напомним, Федор Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию. Сам артист заявил, что банально устал после 16 лет работы на сцене.

Добронравов играл в таких спектаклях, как "Чемоданчик", "Грустно, но смешно", "Незабываемые знакомства", "Средства от наследства". Также его можно увидеть в спектакле "Где мы?", в котором он играет с худруком Александром Ширвиндтом.

Наибольшую известность актеру принесла роль Ивана Будько в сериале "Сваты". Ранее стало известно, что съемки седьмой части перенесли на 2021 год.

Видео: YouTube / Дотошный театрал