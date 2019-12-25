Российско-турецкая компания построит Широтную магистраль в Петербурге

Начало работ запланировано на 2021 год.

В 2021 году в Петербурге начнется строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Работы на объекте выполнит совместное предприятие российских ООО "Пуск", ООО "Актив" и турецкой строительной компании ООО "ЛИМАК КОНСТРАКШН". Об этом сообщает "Фонтанка".

Первым этапом Широтной магистрали станет так называемая Витебская развязка ЗСД. В проект вложено около 40 млрд рублей частных, федеральных и региональных инвестиций. Для запуска скоростной автодороги понадобится не менее 6 лет.

Ранее мы писали, что Ленобласть и Петербург запланировали 10 крупных дорожных проектов.

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