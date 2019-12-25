Ленобласть и Петербург запланировали 10 крупных дорожных проектов

В регионе попросили поддержки правительства России.

Ленобласть и Петербург запланировали минимум 10 крупных совместных дорожных проектов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, о программе по развитию транспортной системы области и города губернатор Александр Дрозденко рассказал зампреду Правительства России Марату Хуснуллину. Также Дрозденко показал чиновнику комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона.

До 2025 года, по словам областного губернатора, будут осуществляться проекты, сосредоточенные в границах агломерации. Дрозденко попросил правительство поддержать реализацию этих проектов.

Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья. Александр Дродзенко

Вся программа предусматривает поэтапное развитие инфраструктуры региона вплоть до 2035 года. Спустя четыре года, согласно проектам, в области проведут порядка 60 мероприятий по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения. Займутся в регионе и развитием инфраструктуры в развивающихся районах, прилегающих к Петербургу: подъезды к Всевололжску, связь между Всеволожском и Мурино, строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, строительство подъезда к развязке с Мурманским шоссе.

Также во Всеволожском районе пройдет реконструкция участка дороги Юкки – Кузьмолово.

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