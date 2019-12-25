Трассе обхода Мурино "справа" разрешили пройти по Ржевскому полигону

Протяженность новой дороги составил около 8 км. Преимущественно она пройдет по территории Ленобласти.

Власти Ленобласти решили вопрос с тем, как обустроить обход Мурино "справа". Трасса пройдет в створе Пискаревского проспекта по землям Ржевского полигона. Соответствующее разрешение удалось получить от минобороны РФ, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ленобласть сможет пользоваться четырьмя земельными участками, по которым пройдет новая трасса. Ранее это было одной из основных проблем при проектировании участка обхода. Документы на соглашение об установке сервитута подпишут в течение месяца.

Протяженность новой дороги составит около 8 км. Планируется, что она возьмет на себя большую часть трафика от загруженного Токсовского шоссе. Около 850 метров трассы пройдет по территории Петербурга. Обход Мурино "справа" считается одним из приоритетных дорожных проектов области.

Напомним, ранее власти Ленобласти планировали сделать обход Мурино "слева" в створе Гражданского проспекта, однако из-за сложностей с линиями электропередач от проекта фактически отказались. Кроме того, против трассы в этом месте выступали местные жители.

Фото: lenobl.ru