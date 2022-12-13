В двенадцати районах Петербурга установят новые светофоры

В Петербурге в этом году в 12 районах города установят 40 новых светофоров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Новые светофоры установят в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Центральном районах. Как отметил губернатор города Александр Беглов, устройства для регулирования движения транспорта появятся около новых школ, детсадов, социальных и спортивных объектов.
Еще 51 светофор будет модернизирован. Специалисты заменят светофорные колонки, занизят бордюры для удобства граждан с детскими колясками.
В планах у городской администрации установка информационных секций и камер видеонаблюдения.
Ранее на Piter.tv: трехлетняя девочка чуть не умерла в "Приморских банях".
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все