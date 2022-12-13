В двенадцати районах Петербурга установят новые светофоры

Устройства для регулирования движения транспорта появятся около новых школ, детсадов, социальных и спортивных объектов.

В Петербурге в этом году в 12 районах города установят 40 новых светофоров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Новые светофоры установят в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Центральном районах. Как отметил губернатор города Александр Беглов, устройства для регулирования движения транспорта появятся около новых школ, детсадов, социальных и спортивных объектов.

Еще 51 светофор будет модернизирован. Специалисты заменят светофорные колонки, занизят бордюры для удобства граждан с детскими колясками.

В планах у городской администрации установка информационных секций и камер видеонаблюдения.

Ранее на Piter.tv: трехлетняя девочка чуть не умерла в "Приморских банях".

Фото: Pxhere