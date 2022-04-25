Кабмин выделил 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры

Михаил Мишустин рассказал о том, на какие объекты будут идти денежные средства.

Российское правительство выделило еще 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о том, что в 2021 году власти отремонтировали рекордный объем автомобильных трасс. За счет новых инвестиций в проекты кабмин сможет не снижать темпы строительства в РФ, а также формировать транспортные обходы вокруг крупных городов и разгрузить их от пробок.

Современные и качественные, рационально спроектированные дороги должны быть по всей стране. И решение такой задачи остается для нас одним из приоритетов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин уточнил, что 86 млрд рублей будет направлено в 63 российских субъекта на то, чтобы привести в нормативное состояние свыше 2,5 тысяч километров региональных трасс. Еще 34 миллиарда рублей у кабмина уйдет на создание, реконструкцию и капитальный ремонт крупных дорог. В частности, средства будут направлены на маршрут Золотого кольца, направления Европа - Западный Китай, проходящий через Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск и до государственной границы с Монголией и КНР.

Власти Петербурга выделили 30 млрд рублей на поддержку бизнеса.

Фото и видео: Правительство России