Власти Петербурга выделили 30 млрд рублей на поддержку бизнеса

По словам Беглова, в этом вопросе крайне важна обратная связь, которую город получает от предприятий

В Смольном выделили 30 млрд рублей на поддержку промышленности Петербурга. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-службе Смольного.

Одна из мер помощи бизнесу: увеличение бюджета Фонда развития промышленности Петербурга на 2 млрд рублей. В результате ее объем превышает 5 млрд рублей. Кроме этого, ввели три новых программы для стимулирования импортозамещения. Вчера Фонд получил шесть заявок от компаний.

По словам Беглова, в этом вопросе крайне важна обратная связь, которую город получает от предприятий.

Ранее правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. Михаил Мишустин отметил, что деньги уйдут 19 регионам РФ.

Фото: Piter.tv

