Во Всеволожском районе пройдет реконструкция участка дороги Юкки – Кузьмолово

На разработку ее проекта выделено 6,8 млн рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти пройдет реконструкция участка автодороги регионального значения Юкки – Кузьмолово - участка км 11+500 – км 12+500. Комитет госзаказа региона разместил закупку. По итогам ее конкурса планируется определить компанию, которая разработает проектную документацию предстоящих работ.

На создание проекта выделено до 6,8 млн рублей. Эти работы, как намечено, продлятся до 25 февраля 2022 года. Проектировщику предстоит разработать собственно проект, получить на него положительное заключение госэкспертизы, создать проект межевания территории.

Отдельно прописано требование устройства перекрестка дороги "Юкки - Кузьмолово" с трассой "Подъезд к санаторию Сярьги".

Сроки непосредственно реконструкции участка в документации закупки не указаны.

Заявки от компаний, желающих выполнить эти работы, принимают до 3 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, школу на Шуваловском должны ввести в эксплуатацию к июню 2021 года.

Фото: Pixabay.com