Школу на Шуваловском должны ввести в эксплуатацию к июню 2021 года

На рабочем совещании, которое состоялось 4 февраля, была утверждена программа проверок строительства школы.

Новое образовательное учреждение на 144-м участке Шуваловского проспекта планируют возвести к июню 2021 года. Об этом в "ВКонтакте" рассказал глава Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, сообщил портал "Строительный Петербург".

На рабочем совещании, которое состоялось 4 февраля, была утверждена программа проверок строительства школы. На совещании были представители подрядчика, директор школы Юлия Михайлова и заказчик от государства.

В подрядной организации рассказали, что с прошлого года удалось нарастить темпы строительных работ. На данный момент здание возведено под крышу, завершается устройство кровли и фасадов.

Проектная документация школы получила положительное заключение экспертизы в только 2014 году. С тех пор требования законодательства, пожелания администрации Приморского района и Комитета по образованию изменились, поэтому возникла необходимость внести коррективы в проект. Изменения сейчас проверяет государственная экспертиза.

На прошлой неделе на Русановской улице открыли третий корпус детсада №92.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)