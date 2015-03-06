Шимко рассказал о том, как изменится Серпухов в ближайшие годы

Глава МО встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу модернизации системы ЖКХ, затрагивающую и Серпухов. В течение 2026 года на территории города Серпухов местные власти откроют после капитального ремонта четыре школы, два детских сада и два моста, а также модернизируют три дома культуры и несколько объектов жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ). Соответствующей информацией с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поделился глава муниципалитета Алексей Шимко. Слова чиновника приводят журналисты телеканала "360.ru".

В частности, мы запустили 11 новых блочно-модульных котельных и обновили более 2,5 километра теплосетей. В общей сложности стабильное тепло и горячую воду получили почти 24 тысячи жителей округа. Также важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра для контроля за всей системой в режиме реального времени. Алексей Шимко, глава Серпухова

По государственной программе обновления ЖКХ в регионе улучшили центральный тепловой пункт. В текущем году чиновники должны построить две блочно-модульные котельные и новые сети. В Пущине до 2029 тоже запланировали ряд профильных работ. В этом населенном пункте будут реконструированы котельная и два участка сетей.

Напомним, что мероприятия в округе реализует компания "Газпром теплоэнерго МО". С 2019 по 2023 год в рамках проведенных мероприятий удалось создать, модернизировать и реконструировать 34 объекта. По договору концессии до 2027 года силами предприятия будут построены теплогенерирующие установки. Они появятся в деревнях Волохово и Каргашино. Также специалисты переоснастят котельную, размещенную в поселке Мирном. По инвестиционной программе ремонт ожидают еще два объекта и 16,8 километра инженерных сетей.

Известно, что в 2027 году завершится первый этап реконструкции очистных сооружений Серпухова, которые обслуживают Оболенск, Большевик и Мирный. Изменения на себе почувствуют 138,8 тысячи местных жителей. В ближайшие три года по государственной программе инженеры приведут в порядок очистные сооружения в Пушкино, а новые объекты создадут в Пущине и Протвине. В округе возведут три ВЗУ и более 12 километров сетей. Кроме этого продолжится реализация программы социальной газификации.

За 2025 год в городе отремонтировали более 36 километров муниципальных дорог, в этом запланирован аналогичные объемы работ. Сейчас эксперты занимаются проектированием двух участков дорожного полотна, которые требуется расширить для транспортного движения. Речь идет о зонах "Серпухов — Данки — Туров" и "Серпухов — Погари" Работы там начнутся с 2027 года. Также завершается модернизация мостов "Бутурлино" и "Лукино".

В текущем году власти расселят 35 аварийных домов. Жители из 25 зданий уже получили новые квартиры. Остальные граждане переедут в 17-этажный дом, расположенный на улице Катасонова. Под расселение также передадут пять тысяч квадратных метров жилья в жилом комплексе "Городской бор". На территории этого участка строители разместят школу, два детских сада и центр дополнительного образования. Вместе с тем в муниципальном округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. За три года планируют обновить 137 объектов.

В Подмосковье рассказали, какие парки, набережные и скверы благоустроят в 2026 году.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области