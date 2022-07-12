Артист рассказал, почему группа пока что не выступает в России.

Российский музыкант Юрий Шевчук заявил, что концерты "ДДТ" в России были запрещены. Об этом артист сообщил в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, комментируя приостановку деятельности коллектива в стране. Исполнитель напомнил, что выступления прекратились после возбуждения административного дела по статье за дискредитации Вооруженных сил РФ. Гость программы не стал приводить конкретные детали ситуации, в частности, кто и на какой срок запретил деятельность группы.

Когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах – нам запретили выполнять свой долг перед страной. Юрий Шевчук, лидер ДДТ

По мнению артиста, если бы концерты не были отменены, группа "ДДТ" продолжила бы давать их по всей стране. Музыкант заметил, что вначале ему было неловко выступать, но после он увидел, что зрители радуются друг другу. По его словам, во всех залах находились люди, которые выступали против специальной военной операции.

Гарик Сукачев ответил уехавшей из России Чулпан Хаматовой и другим артистам.

Фото и видео: YouTube / Скажи Гордеевой