Шести российским актерам запретили въезд на Украину

СМИ узнали о трех фамилиях.

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Артисты попытались пройти через один из пунктов пропуска на украино-молдавской границе. Они заявили, что играют в спектакле "Идеальный свидетель" и направляются на гастроли. В МВД не назвали фамилии, но на афишах указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Причиной запрета стало нарушение требований въезда. Два гражданина РФ посещали Крымский полуостров во время его оккупации Россией. Они участвовали там в съемках. В то время пограничники запретили актерам въезд на Украину на три года. Теперь россияне попытались нарушить условия, из-за чего им продлили срок запрета. Еще двое человек не смогли подтвердить цель своей поездки, остальные просто отказались проезжать на Украину.

Ранее Piter.tv писал о том, что застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу.