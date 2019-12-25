Застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу

Мужчина более суток провел в транзитной зоне.

Застрявшего в аэропорту "Пулково" иностранца пустили через границу. В МВД разрешили армянину Владимиру Курдогляну покинуть транзитную зону и пересечь госграницу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Мужчине пришлось провести там более суток. По данным ведомства, гость из Армении прошел пограничный контроль вечером 4 февраля, около половины десятого.

Представители закона объяснили, что к ожиданию иностранца привела техническая ошибка сотрудников управления по вопросам миграции. Они вовремя не внесли в базу ФСБ данные о снятии запрета на въезд данного гражданина. Мужчине не удалось попасть в РФ, хотя суд снял запрет еще восемь месяцев назад.

Известно, что Курдоглян проживает на территории Петербурга. У него есть семья и дети. С 2017 года его дважды привлекали к административной ответственности по статьям за парковку ближе пяти метров от пешеходного перехода и переход улицы в неположенном для этого месте. Сотрудники МВД выписали ему запрет на въезд в Россию до октября 2020 года. Однако В Смольнинском районном суде отменили постановление. Полиция сняла ограничения, однако из-за ошибки в совместной базе МВД и ФСБ появились данные о двух гражданах с идентичными паспортными данными. В одном профиле информацию о запрете удалили, а во втором - нет.

На данный момент в МВД заявили, что по данному факту ведется служебная проверка.

Piter.tv писал о том, что рейс из Варшавы совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту.

Фото: Piter.tv

