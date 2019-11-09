Шэрон Стоун повторила знаменитое движение из картины "Основной инстинкт"

Американская актриса вспомнила о фильме во время вручения наград в Германии.

Шерон Стоун назвали "Женщиной года" на вручении премий GQ Men of the Year Awards в Германии. На сцене актриса решила воссоздать сцену из фильма "Основной инстинкт" с ней в главной роли, запомнившуюся любителям кино. Стоун медленно накинула ногу на ногу, рассказывая о том, что главное в жизни человека – быть самим собой. Она отметила, что эта сцена из картины изменила ее жизнь.

Ранее мы сообщали, что опубликован новый трейлер российской картины "Союз спасения".

Видео: YouTube / GQ Germany