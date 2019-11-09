Вышел трейлер фильма "Союз спасения" про декабристов

Премьера картины запланирована на 26 декабря 2019.

В сети опубликован трейлер российской исторической драмы "Союз Спасения". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале "Первого Канала".

По словам создателей, историческая драма посвящена одному из ключевых событий в русской истории XIX века — восстанию декабристов 1825 года. Съемки ленты велись в Петербурге и Гатчине.

Главные роли в в картине сыграли Павел Прилучный (полковник Павел Пестель), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Игорь Петренко и Александр Домогаров (граф Милорадович). Премьера картины запланирована на 26 декабря 2019.

Видео: YouTube/Первый канал