Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Анахайм"

На счету форварда 10 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев в третьем периоде матча.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 59 матчей, забросил 10 шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET