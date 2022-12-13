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Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Анахайм"

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На счету форварда 10 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев в третьем периоде матча.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 59 матчей, забросил 10 шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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