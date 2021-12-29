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Шайба Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Аризону"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Виннипег" обыграл на выезде "Аризону" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Хила Ривер-Арене" в Глендейле.

Нападающий "Виннипега" Евгений Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Также в составе победителей забили Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Свечников провел за "Виннипег" провел 29 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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