Шайба Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Аризону"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Виннипег" обыграл на выезде "Аризону" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Хила Ривер-Арене" в Глендейле.

Нападающий "Виннипега" Евгений Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Также в составе победителей забили Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Свечников провел за "Виннипег" провел 29 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET