"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Первую шайбу "Нью-Джерси" забили на восьмой минуте.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" выиграл у "Вашингтон" со счетом 4:3. Матч состоялся в Вашингтоне.

Белорусский форвард Егор Шарангович на восьмой минуте вывел гостей вперед. Затем преимущество команды увеличил Дэймон Сиверсон. Хозяева отыграли одну шайбу в конце первого периода. В том числе Дмитрий Орлов записал в свой актив одно очко за результативный пас.

Решающую шайбу для "Нью-Джерси" забросил Хишир.

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Видео: YouTube / SPORTSNET