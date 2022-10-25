Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Ванкувер"

Россиянин лидирует в списке лучших снайперов сезона НХЛ.

"Каролина" обыграла "Ванкувер" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил одну из шайб в ворота хозяев. Россиянин открыл счет на 7-й минуте первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел шесть матчей, забросил семь шайб и отдал две голевых передачи. В гонке снайперов форвард делит первое место с хоккеистом "Тампы" Стивеном Стэмкосом.

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Видео: YouTube / SPORTSNET