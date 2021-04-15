Шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Каролиной"

"Юта" обыграла "Каролину" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором третьей заброшенной шайбы в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 16 матчей и набрал 11 (3+8) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Питтсбург".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все