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Шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Каролиной"

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Защитник набрал 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" обыграла "Каролину" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором третьей заброшенной шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 16 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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