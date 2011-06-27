Передача Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Питтсбург"

Форвард набрал четвертое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" одержал победу над "Питтсбургом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Йонатана Берггрена, забросившего первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" проиграл "Бостону", Бучневич отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET