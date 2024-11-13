"Сент-Луис" проиграл "Бостону", Бучневич отметился передачей

На счету хоккеиста 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" уступил "Бостону" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился голевой передачей. Он помог забить Брэйдену Шенну, забросившему первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 16 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Зуба принесли "Оттаве" победу над "Торонто".

Видео: YouTube / SPORSNET