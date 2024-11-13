Две передачи Зуба принесли "Оттаве" победу над "Торонто"

Защитник был признан второй звездой матча.

"Оттава" обыграла "Торонто" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб был признан второй звездой матча. Россиянин помог отличиться Джошу Норрису и Майклу Амадио. Хоккеист набрал первые очки в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету шесть матчей в регулярном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET