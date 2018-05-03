Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Рейнджерс"

Форвард набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 16 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET