Гол и передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Сан-Хосе"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Филадельфия" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей и помог отличиться Трэвису Конечны. Он также стал автором победного буллита.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 14 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET