  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:07
104
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Сан-Хосе"

0 0

Форвард был признан первой звездой матча.

"Филадельфия" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей и помог отличиться Трэвису Конечны. Он также стал автором победного буллита.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 14 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" уступила "Чикаго", Капризов отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: матвей мичков, национальная хоккейная лига, хк сан-хосе шаркс, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии