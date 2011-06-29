"Миннесота" уступила "Чикаго", Капризов отметился передачей

На счету хоккеиста 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" проиграла "Чикаго" в овертайме со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига (НХЛ). Игра на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Миннесота" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Мэтту Болди, забросившему единственную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 15 матчей и набрал 28 (9+19) очков.

Ранее мы сообщали, что два очка Марченко не помогли "Коламбусу" уйти от поражения в игре с "Анахаймом".

Видео: YouTube / SPORTSNET