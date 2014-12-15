Два очка Марченко не помогли "Коламбусу" уйти от поражения в игре с "Анахаймом"

"Коламбус" уступил "Анахайму" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Егору Чинахову.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 14 матчей и набрал 15 (6+9) очков.
Ранее мы сообщали, что "Виннипег" обыграл "Даллас", Наместников набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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