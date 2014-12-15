  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:07
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два очка Марченко не помогли "Коламбусу" уйти от поражения в игре с "Анахаймом"

0 0

Форвард набрал 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" уступил "Анахайму" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Егору Чинахову.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 14 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Ранее мы сообщали, что "Виннипег" обыграл "Даллас", Наместников набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл марченко, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии