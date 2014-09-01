  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
46
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Романова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Бостоном"

0 0

Защитник набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 44 матча и набрал 17 (4+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл "Чикаго", Барбашев оформил дубль и две передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр романов, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии