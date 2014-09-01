Шайба Романова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Бостоном"

Защитник набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 44 матча и набрал 17 (4+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл "Чикаго", Барбашев оформил дубль и две передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET