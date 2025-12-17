Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Питтсбург"

Хоккеист набрал 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде встречи. Ему помог отличиться Леон Драйзайтль, которого с четырьмя ассистами признали первой звездой матча. "Эдмонтон" идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел в составе "Эдмонтона" 34 матча, забросил девять шайб и отдал семь голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте среди игроков команды по набранным в чемпионате очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET