Дубль Тарасенко помог "Миннесоте" разгромить "Вашингтон"

"Миннесота" одержала разгромную победу над "Вашингтоном" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на своего соотечественника Данилу Юрова. "Миннесота" идет на третье месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 45 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел в составе "Миннесоты" 27 матчей, забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач. Россиянин занимает шестое место среди всех игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

