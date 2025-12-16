"Флорида" обыграла "Тампу", Бобровский отразил 26 бросков

Вратарь был признан второй звездой матча.

"Флорида" одержала победу над "Тампой" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Россиянин отразил 26 бросков по своим воротам. Несмотря на две пропущенные шайбы, "Флорида" удержала победу над хозяевами. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел в составе "Флориды" 23 матча, в которых пропустил 61 шайбу. Он также отметился голевой передачей. На счету россиянина три сухих матча. По этому показателю он идет на третьем месте среди всех вратарей НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET