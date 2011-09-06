"Рейнджерс" уступили "Анахайму", Панарин отметился передачей

На счету россиянина 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграли "Анахайму" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей по итогам встречи. Россиянин помог отличиться Мэттью Робертсону. "Рейнджерс" сравняли счет во втором периоде, но затем пропустили три шайбы и потерпели поражение. Команда идет на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. На ее счету 36 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 34 матча, забросил 11 шайб и отдал 23 голевые передачи. По количеству набранных очков россиянин лидирует среди всех игроков команды.

Видео: YouTube / SPORTSNET