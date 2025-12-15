"Каролина" обыграла "Филадельфию", Свечников забросил победный буллит

Его команда продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

"Каролина" одержала победу над "Филадельфией" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принес своей команде победу. Россиянин не набрал очков в основное время матче и овертайме. Однако его бросок в серии буллитов стал победным для хозяев. Остальные игроки не смогли реализовать свои попытки. "Каролина" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 44 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 32 матча, забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач. Среди всех хоккеистов команды форвард идет на шестом месте по количеству набранных очков.

