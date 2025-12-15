  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:54
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Каролина" обыграла "Филадельфию", Свечников забросил победный буллит

0 0

Его команда продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

"Каролина" одержала победу над "Филадельфией" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принес своей команде победу. Россиянин не набрал очков в основное время матче и овертайме. Однако его бросок в серии буллитов стал победным для хозяев. Остальные игроки не смогли реализовать свои попытки. "Каролина" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 44 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 32 матча, забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач. Среди всех хоккеистов команды форвард идет на шестом месте по количеству набранных очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии