Шайба Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Эдмонтон"

"Монреаль" добился победы над "Эдмонтоном" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Монреаля" Иван Демидов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале второго периода. "Монреаль" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 32 матча, забросил семь шайб и отдал 18 голевых передач. Россиянин идет на четвертом месте в команде по набранным очкам. Напомним, хоккеист пришел в команду весной 2025 года.

