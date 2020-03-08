Дубль Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Бостон"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Миннесота" одержала разгромную победу над "Бостоном" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Мэтта Болди. "Миннесота" одержала четвертую подряд победу и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 33 матча, забросил 20 шайб и отдал 17 голевых передач. В гонке бомбардиров форвард идет на 15-м месте в общем зачете, набрав 37 очков.

