Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Флориду"

Россиянин набрал 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" добился разгромной победы над "Флоридой" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Брока Нельсона, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Колорадо" продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 51 очко и находится в отрыве от ближайших преследователей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 23 матча, забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач. Россиянин идет на 10-м месте по результативности в команде.

Видео: YouTube / SPORTSNET