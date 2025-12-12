"Вашингтон" уступил "Каролине", Овечкин отметился передачей

Форвард набрал 1800 очков за всю карьеру в команде с учетом матчей плей-офф.

"Вашингтон" проиграл "Каролине" со счетом 2:3 по итогам серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Коннору Макмайклу, забросившему первую шайбу в ворота гостей. Его команда дважды вела в счете, но оба раза "Каролина" смогла отыграться. В серии буллитов "Вашингтон" потерпел поражение. "Столичные" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 31 матч, забросил 14 очков и отдал 16 голевых передач. Форвард набрал 1800 очков за всю карьеру в команде с учетом матчей плей-офф.

